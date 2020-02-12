На Львовщине с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек

Все пострадавшие питались в гостинице в с. Славское.

Во Львовской области с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек. Читайте такжеНекоторые львовские школы продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о госпитализации указанных лиц в Сколевскую ЦРБ поступила спасателям 11 февраля. Среди 14 госпитализированных - четыре ребенка. Все пострадавшие питались в гостинице «Рандеву» в с. Славское Сколевского района. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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