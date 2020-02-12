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На Львовщине с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек

09:20, 12 февраля 2020
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Среди госпитализированных - 4 ребенка / УНИАН

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Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о госпитализации указанных лиц в Сколевскую ЦРБ поступила спасателям 11 февраля.

Среди 14 госпитализированных - четыре ребенка. Все пострадавшие питались в гостинице «Рандеву» в с. Славское Сколевского района.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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