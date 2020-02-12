"Идет поиск места для размещения": в Минздраве рассказали о подготовке ко встрече 53 украинцев из Китая

Украинцы, которые прибудут из Китая, будут на 14 суток изолированны для обсервации.

Украина готовит условия для эвакуации 53 своих граждан из китайской провинции Хубэй, где объявлен карантин из-за коронавируса 2019 nCoV.

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О том, как проходит подготовка, рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины Игорь Кузин, передает "Обозреватель".

По его словам, украинцы, которые прибудут из Китая, будут на 14 суток изолированны для обсервации – комплекса ограничительных и противоэпидемических мероприятий. Сейчас власть ищет варианты подходящих мест для обсервации, а также ведет дипломатические переговоры относительно процесса эвакуации.

"Мы должны обеспечить место размещения таких лиц, обеспечить наличие определенных санитарно-гигиенических требований, определенный кейтеринг по питанию. К такому месту будут также установлены требования по охране территории, чтобы исключить попадание посторонних в место обсервации. Там должно быть отопление, должны быть мощности для обеспечения жизнеспособности такого объекта", – рассказал представитель Минздрава.

Кузин сообщил, что рассматриваются несколько вариантов размещения прибывших, в частности – в Киевской области. Одним из решающих факторов должна стать близость такого места в аэропорту, но пока не определено, какой именно аэропорт будет принимать самолет.

На вопрос, сколько украинцев готовы вернуться на таких условиях, чиновник ответил: "По информации на сегодня, это 53 человека... Это и количество, которых устраивают условия по обсервации, которые предлагает государство в рамках эвакуации. Среди 53 человек, которые планировали стать участниками эвакуации, был один ребенок. Информации относительно других детей не поступало".