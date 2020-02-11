В Украине с начала эпидсезона в результате осложнений после гриппа умерли 26 человек
С начала эпидсезона в Украине в результате осложнений после гриппа умерли 26 человек.
Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Мнздрава.
"Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. С начала эпидсезона зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев в результате осложнений гриппа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение прошлой недели ОРВИ заболело 260 тыс. 871 человек, из них 68% — дети до 17 лет, а с начала эпидсезона госпитализировано 95 тыс. 364 человек, из них 76,8% — дети.
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В ЦОЗ напомнили, что самым частым осложнением после гриппа является пневмония, которая может за 4-5 дней привести к летальному исходу. Также нередко в результате осложнений после гриппа развивается сердечная недостаточность.
"При первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°С и больше, кашель, в отдельных случаях — рвота и диарея) обязательно обращайтесь к семейному врачу", - подчеркнули медики.