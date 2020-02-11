В Украине на коронавирус проверяют пять человек (видео)

Глава Минздрава провела брифинг 11 февраля.

В Украине пять человек проверяют на заражение коронавирусом из Китая.

Об этом во вторник, 11 февраля, во время брифинга заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице МЗ.

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По ее словам, происходит постоянный мониторинг граждан Украины, вернувшихся домой из Китая.

"У нас с ними есть телефонные контакты, периодически созваниваемся, они знают, какие симптомы, куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью", - подчеркнула Скалецкая.

Также установлен список их контактных лиц, взяты материалы для обследования.

"На сегодня есть пять человек, которых мы проверяем, есть ли у них такие вирусы", - подытожила министр.

Как сообщалось, по состоянию на 11 февраля в Китае число жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составляет уже 1017 человек.