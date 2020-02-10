"В капсулы людей помещать не будут": в Минздраве рассказали, как встретят эвакуированных из Китая

В Минздраве рассказали, что будут дважды проводить температурный скрининг эвакуированных – до и после посадки, – а также использовать во время полета защитные маски.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие ограничительные меры и средства защиты будут применять во время эвакуации украинцев из китайского города Ухань и провинции Хубэй.

Как передает корреспондент УНИАН, и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга сообщил, что «ни в какие капсулы этих лиц никто помещать не будет, для них выделят дополнительные автобусы, которые встретят у самолета и отвезут к месту обсервации».

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«Любое лицо, которое будет эвакуироваться, оно оценивается как потенциально возможный случай, поэтому в отношении него, несмотря на то, что есть температурный контроль, есть определенные средства защиты; будут применять максимально ограничительные меры. Мы рассчитываем на то, что экипаж будет состоять из 16 человек», - сказал он.

По словам Кузина, также рейс будут сопровождать трое медработников - два врача и медсестра.

«Планируется, что весь состав команды, который будет лететь туда для эвакуации, они будут использовать одноразовые костюмы биологической защиты и другие средства, согласно распоряжению Минздрава. Пассажиры, которые будут эвакуированы, с ними будет проведен определенный инструктаж по инфекционному контролю, и они будут во время полета находиться в обычных масках. Они будут проходить двукратный температурный скрининг перед посадкой, перед приездом сюда», - сказал и.о. гендиректора ЦОЗ.

Он также добавил, что технику и транспортные средства, которые будут использовать для эвакуации, будут дезинфицировать в усиленном режиме, а на борту самолета после полета по рекомендации производителя будет проведена замена воздушных фильтров.

Как сообщал УНИАН, эвакуация украинцев из Ухани и провинции Хубэй предварительно планируется 11 февраля.

По информации и.о. гендиректора ЦОЗ Кузина, украинцев, которых планируют эвакуировать, разместят на 14-дневный карантин. А тем гражданам, которые не захотят подписать согласие на 14-дневный карантин, будет отказано в эвакуации.

Кузин сообщил, что уже разработана форма согласия, которое доведено до сведения тех украинцев, которые желают эвакуации. В настоящее время 51 человек подтвердил готовность подписать согласие, в том числе один ребенок.

*** О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 10 февраля в мире зарегистрировано 40 тысяч 536 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 910 летальных.