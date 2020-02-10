В Минздраве рассказали, от чего зависит дата возвращения украинцев, которые находятся на лайнере Diamond Princess

По данным украинского МИД, на судне Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа.

Дата прекращения карантина на лайнере Diamond Princess и возвращения украинцев, которые находятся на судне, будет зависеть от того, насколько быстро будут лабораторно протестированы все пассажиры лайнера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге.

По его словам, сегодня Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило 135 случаев коронавирусной инфекции, однако пока завершено тестирование 439 пассажиров и членов экипажа.

«Сейчас заболевание подтверждено у двух украинцев, которые являются членами экипажа. Все люди с подтвержденной инфекцией переведены в больницу в Японию, и им оказывается необходимая медицинская помощь... Проводится уже второй раунд отбора проб на этом судне, и количество случаев может расти ежедневно», - добавил Кузин.

Он отметил, что Госпогранслужба получила от Минздрава информацию о 25 граждан Украины, которые находятся на судне, для того, чтобы по возвращению за ними было установлено медико-санитарное наблюдение.

«Дата возвращения и дату прекращения карантина еще не определена, поскольку это будет зависеть от того, насколько быстро будут протестированы лабораторно все пассажиры этого лайнера», - сказал он.

В то же время Кузин уточнил информацию о двух украинцах, инфицированных коронавирусом: это женщина 37 лет и мужчина 25 лет, у которых заболевание протекает без симптомов.

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Как сообщал УНИАН, по данным украинского МИД, на судне Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тысячи 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тысячи 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне обнаружен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.

Сегодня, 10 февраля, стало известно о еще одном инфицированном украинце.