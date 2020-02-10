В сети сообщили о переполохе в НАУ: студент из Китая потерял сознание (фото)
16:29, 10 февраля 2020Страна
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Других учащихся, находившихся на этом этаже, эвакуировали.
Студенту из Китая стало плохо в университете / facebook.com/KyivOperativ
В понедельник, 10 февраля, в Национальном авиационном университете всех напугал потерявший сознание студент из Китая.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный". На место срочно были срочно направлены врачи.
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Других учащихся, находившихся на этом этаже, эвакуировали. Вполне возможно, это никак не связано с коронавирусом.
"В НАУ студенту из Китая стало плохо, он потерял сознание. На место срочно направили врачей, а других студентов начали выводить с этого этажа. Вряд ли это оно (коронавирус 2019-nCoV, – УНИАН.), но лучше перестраховаться", – говорится в сообщении.
Студенту из Китая стало плохо в университете / facebook.com/KyivOperativ
Как сообщал УНИАН, в Сумской области из-за коронавируса на две недели изолируют студентов, которые после зимних каникул вернулись из Китая.
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