В сети сообщили о переполохе в НАУ: студент из Китая потерял сознание (фото)

Других учащихся, находившихся на этом этаже, эвакуировали.

В понедельник, 10 февраля, в Национальном авиационном университете всех напугал потерявший сознание студент из Китая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный". На место срочно были срочно направлены врачи.

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Других учащихся, находившихся на этом этаже, эвакуировали. Вполне возможно, это никак не связано с коронавирусом.

"В НАУ студенту из Китая стало плохо, он потерял сознание. На место срочно направили врачей, а других студентов начали выводить с этого этажа. Вряд ли это оно (коронавирус 2019-nCoV, – УНИАН.), но лучше перестраховаться", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области из-за коронавируса на две недели изолируют студентов, которые после зимних каникул вернулись из Китая.