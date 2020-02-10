Зараженные коронавирусом украинцы находятся в японской больнице

Проводится отбор образцов у лиц, контактировавших с новообнаруженными инфицированными лицами.

На судне Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, проводится второй раунд тестирования на инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОС) Минздрава Украины.

"По состоянию на 10 февраля получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV. В частности, заболели двое граждан Украины", - говорится в сообщении.

"В настоящее время украинцев сняли с лайнера и перевезли в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней", - заявили в ЦОС.

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"Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди тех пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с новообнаруженными заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского МИДа, на судне Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, находится 25 граждан Украины - все они члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрав Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.

Ранее сегодня, 10 февраля, стало известно о еще одном инфицированном украинце.