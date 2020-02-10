В МИД подтвердили: еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере

Им оказался член экипажа круизного судна, которое стоит на карантине у берегов Японии.

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, выявили еще одного инфицированного коронавирусом гражданина Украины.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Министерство иностранных дел Японии в рабочем порядке подтверждает второй случай инфицирования гражданина Украины, члена экипажа судна Diamond Princesse коронавирусом", - отметил дипломат.

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Как сообщал УНИАН, по данным украинского МИД, на судне Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.

10 февраля японские СМИ сообщили, что еще один украинец заразился коронавирусом на борту Diamond Princess.