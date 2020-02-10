Завтра из Киева в Ухань вылетает самолет для эвакуации украинцев - посольство

По возвращению украинцев на родину их ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Завтра, 11 февраля, из Киева вылетает самолет для эвакуации украинцев из китайского города Ухань, откуда распространился новый коронавирус.

Об этом сообщает посольство Украины в Китайской Народной Республике.

В частности, в связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV) правительство приняло решение об эвакуации граждан Украины на родину из этой провинции, в которой введен карантин.

"С этой целью Украина 11 февраля планирует специальный чартерный рейс по маршруту Киев - Ухань (КНР) - Киев", - говорится в сообщении.

В этой связи посольство просит украинцев, включенных в список на эвакуацию, держать наготове паспортные документы Украины и документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также паспортные документы, свидетельства о рождении детей до 18 лет.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что будет с украинцем, заразившимся китайским коронавирусом

Также украинцам следует оставаться на постоянной связи, держать полностью готовыми к длительному использованию свои средства коммуникации (мобильный телефон, планшет и т.д.), а также по возможности пополнить счет в т.ч. с учетом форс-мажорных ситуаций (чрезмерное использование интернет-трафика, возможность осуществления звонков в роуминге или в другую страну).

При этом украинцам следует быть мобильными и готовыми к перемещениям, в том числе ночным, иметь минимально необходимый запас воды, продуктов питания и медикаментов (при необходимости).

Украинцам рекомендуется ожидать как звонков посольства на мобильный телефон, так и сообщений в группе "Embassy-evacuation" мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями посольства.

Также отмечается, что по возвращению украинцев на родину их ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

В МИД Украины ранее сообщали, что в китайском городе Ухань, откуда распространилась эпидемия нового коронавируса, находится 75 украинцев. Желание по эвакуации изъявили 50 человек.