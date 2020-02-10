Появились подробности о состоянии заразившегося коронавирусом украинца

Дипломаты рассказали, что госпитализированный украинец не имеет видимых признаков симптомов вируса.

Посольство Украины сообщило о состоянии здоровья инфицированного украинца с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Японии.

"Японская сторона официально подтвердила лишь один случай среди наших граждан. Украинец находится сейчас в госпитале под наблюдением врачей. Его лечат, и он обеспечен всем необходимым. Чувствует он хорошо, и у него, в принципе, видимых признаков симптомов вируса нет", - отметили дипломаты и добавили, что у украинца и не было никаких жалоб.

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Как сообщал УНИАН, по данным украинского МИДа, на судне Diamond Princess находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после обнаружения больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.