ТСН.Тиждень расскажет, что происходит на лайнере Diamond Princess, на борту которого уже есть зараженный коронавирусом украинец

По состоянию на 9 февраля официально сообщалось о 70 инфицированных на круизном судне, один из которых - украинец.

ТСН.Тиждень связался с одним из членов экипажа лайнера Diamond Princess, который сейчас находится в порту Йокогамы, и узнал подробности о новых случаях заражения коронавирусом, в том числе, украинца.

В воскресенье, 9 февраля, в 19-30 ТСН.Тиждень расскажет о ситуации на борту, состоянии экипажа и настроении на корабле, а также о сложностях эвакуации граждан Украины из Уханя.

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Как сообщал УНИАН, 4 февраля в японском порту Йокогама круизный лайнер Diamond Princess поместили на карантин - у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019 nCoV.

По состоянию на 9 февраля официально сообщалось о 70 инфицированных. Больные были эвакуированы с корабля и госпитализированы.

По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры