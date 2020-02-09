ТСН.Тиждень расскажет, что происходит на лайнере Diamond Princess, на борту которого уже есть зараженный коронавирусом украинец
ТСН.Тиждень связался с одним из членов экипажа лайнера Diamond Princess, который сейчас находится в порту Йокогамы, и узнал подробности о новых случаях заражения коронавирусом, в том числе, украинца.
В воскресенье, 9 февраля, в 19-30 ТСН.Тиждень расскажет о ситуации на борту, состоянии экипажа и настроении на корабле, а также о сложностях эвакуации граждан Украины из Уханя.
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Как сообщал УНИАН, 4 февраля в японском порту Йокогама круизный лайнер Diamond Princess поместили на карантин - у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019 nCoV.
По состоянию на 9 февраля официально сообщалось о 70 инфицированных. Больные были эвакуированы с корабля и госпитализированы.
По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры