Украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess

Среди заболевших также четыре гражданина Филиппин и один житель Гонконга с гражданством США.

Украинец заразился китайским коронавирусом на борту карантинного круизного судна Diamond Princess.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в воскресенье, 9 февраля, подтвердило шесть новых случаев заражения, передает Обозреватель.

Среди заболевших, кроме одного украинца, четыре гражданина Филиппин и один житель Гонконга с гражданством США.

Все они являются членами экипажа судна. Больные были эвакуированы с корабля и госпитализированы.

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Как сообщал УНИАН, 4 февраля в японском порту Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса") поместили на карантин, так как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

В связи с этим около 3700 человек на судне, включая членов экипажа, были помещены в карантин.

По состоянию на 9 февраля сообщалось о 70 инфицированных коронавирусом.

По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.