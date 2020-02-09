В Украине не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом – Минздрав

На сегодняшний день в мире лабораторно подтверждены 37 575 случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, из них 813 - летальные.

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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«По состоянию на 9 февраля 2020 года в мире лабораторно подтверждены 37575 (+2666 случаев за сутки) случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, из них 813 (+89 случаев за сутки) закончились смертью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 72% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй.

За пределами Китая зафиксированы 310 случаев в 24 странах мира, из них один с летальным исходом (житель Китая, который посещал Филиппины).

В странах Европы зарегистрированы 37 случаев (Германия - 14; Франция - 11; Великобритания - 3; Италия - 3; Россия - 2; Финляндия, Швеция, Испания и Бельгия по одному случаю).

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 январ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.