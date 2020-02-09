День стоматолога: украинцам рассказали, как правильно выбирать дантиста

9 февраля отмечается Международный день стоматолога.

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. К сожалению, многие люди не любят посещать дантистов, опасаясь неприятных ощущений на приеме. Однако если правильно выбрать врача, бояться приема не придется.

Мы расскажем, чем стоит руководствоваться при выборе стоматолога и стоматологической клиники. Следует обратить внимание на - инфекционную безопасность, оборудование в клинике, которое позволяет эту безопасность предоставлять и профессионализм врача, отмечает врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий.

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Стерильность и чистота

"Чтобы убедиться, что медицинское учреждение и непосредственно врач-стоматолог выполняют требования по инфекционной безопасности, обратите внимание: на наличие перчаток у врача, использует ли врач стерильные инструменты и как именно они стерилизутся", - советует врач.

Казалось бы, элементарные правила, но видимые стандарты чистоты очень важны.

Медицинское оборудование

Узкая специализация является критерием того, что специалист действительно специалист.

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"Например, если нужна зубная имплантация, то это уже операция. Поэтому, для этой процедуры нужен анестезиолог, которому нужны для работы наркотические препараты. Итак, клиника должна иметь лицензию на право хранить и использовать их, - отмечает врач, -также, без рентгенограммы врач не может увидеть ни одной болезни на зубах, кроме дыры, которая видна сразу во рту, такой снимок предоставит полную информацию, которой воспользуется доктор и сможет эффективнее помочь вам".

Профессионализм

"Если нужно просто запломбировать зуб - это не проблема. В Украине, очень много хороших врачей, которые занимаются пломбированием зубов. Но если вы ищете сложное решение, например, лечение "мертвых" зубов или имплантацию, то в этом случае нужно очень хорошо подумать, потому что, как правило, тогда нужна командная работа", - советует врач.