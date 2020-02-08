Вросший ноготь: причины, симптомы, лечение и профилактика
Вросший ноготь (онихокриптоз) - заболевание, характеризующееся тем, что наружный или внутренний край ногтевой пластины врастает в ногтевой валик.
Врастают ногти не только на ногах, но и на руках. Однако чаще всего это происходит на больших пальцах ног.
Вросший ноготь: симптомы заболевания
- боль во время ходьбы
- покраснение и отечность кожи на пальце
- возможно повышение температуры
- ногтевой валик опухает и гноится
- острый угол ногтевой пластинки увеличивается
- рана начинает кровоточит
- ногтевая пластинка становится тусклой и утолщенной
Вросший ноготь: фото
Причины врастания ногтя
- неправильная обработка ногтя
- неумение правильно обрезать ногти
- грибковые заболевания
- плоскостопие
- гипергидроз стоп
- длительное ношение неудобной обуви
- травмы ногтя
- нарушение кровообращения
- анатомические особенности
- наследственная предрасположенность
- сахарный диабет
- занятие некоторыми видами спорта: в группе риска, например, футболисты и балерины
- "подногтевой натоптыш"
Как лечить вросший ноготь
Если ноготь начал врастать, не занимайтесь самолечение, запишитесь к профильным специалистам - к ортопеду и подологу. Первый определит, есть ли у вас плоскостопие либо же другие заболевания, провоцирующие врастание ногтя; второй будет непосредственно заниматься вросшим ногтем.
Не спешите полностью удалять ноготь хирургическим путем, существуют и другие, менее радикальные, способы. Например, тампонирование - между ногтем и тканью ставится специальный материал; постановка скоб (вроде брекетов для зубов) - их приклеивают к верхней части ногтя, чтобы по мере роста они приподнимали его бока и не давали им врастать: постановка титановых пластин.
Также вросший ноготь лечат лазером - выжигают наросшие мягкие ткани вокруг ногтя.
Но если ничего не помогает, придется прибегнуть к хирургическому методу лечения вросшего ногтя: его обрезают до того места, где он уже лежит прямо. В совсем запущенных случаях ноготь удаляют полностью.
Вросший ноготь: что делать, чтобы ноготь не врастал
- Корректируйте плоскостопие с помощи обуви
- Носите только удобную обувь
- Следите за чистотой ногтей и вовремя их подстригайте
- Правильно подстригайте ногти: оставляйте 1–2 мм отросшего ногтя
- Ни в коем случае не обрезайте углы ногтей больших пальцев
- Как только вы заподозрили грибок ногтей, сразу же его лечите, не медлите с походом к врачу
- Берегите пальцы от травм
- При первых признаках врастания обращайтесь к подологу, не пытайтесь решить эту проблему самостоятельно.