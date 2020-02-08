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Вросший ноготь: причины, симптомы, лечение и профилактика

11:20, 08 февраля 2020
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Вросший ноготь: как от него избавиться / Istock

Вросший ноготь (онихокриптоз) - заболевание, характеризующееся тем, что наружный или внутренний край ногтевой пластины врастает в ногтевой валик.

Врастают ногти не только на ногах, но и на руках. Однако чаще всего это происходит на больших пальцах ног. 

Вросший ноготь: симптомы заболевания

  1. боль во время ходьбы
  2. покраснение и отечность кожи на пальце
  3. возможно повышение температуры
  4. ногтевой валик опухает и гноится
  5. острый угол ногтевой пластинки увеличивается
  6. рана начинает кровоточит
  7. ногтевая пластинка становится тусклой и утолщенной

Вросший ноготь: фото

Фото вросшего ногтя / kleo.ru

Причины врастания ногтя

  • неправильная обработка ногтя
  • неумение правильно обрезать ногти
  • грибковые заболевания
  • плоскостопие
  • гипергидроз стоп
  • длительное ношение неудобной обуви
  • травмы ногтя
  • нарушение кровообращения
  • анатомические особенности
  • наследственная предрасположенность
  • сахарный диабет
  • занятие некоторыми видами спорта: в группе риска, например, футболисты и балерины
  • "подногтевой натоптыш"

Как лечить вросший ноготь

Если ноготь начал врастать, не занимайтесь самолечение, запишитесь к профильным специалистам - к ортопеду и подологу. Первый определит, есть ли у вас плоскостопие либо же другие заболевания, провоцирующие врастание ногтя; второй будет непосредственно заниматься вросшим ногтем.

Не спешите полностью удалять ноготь хирургическим путем, существуют и другие, менее радикальные, способы. Например, тампонирование - между ногтем и тканью ставится специальный материал; постановка скоб (вроде брекетов для зубов) - их приклеивают к верхней части ногтя, чтобы по мере роста они приподнимали его бока и не давали им врастать: постановка титановых пластин.

Скобы на вросшем ногте / LifeHacker

Также вросший ноготь лечат лазером - выжигают наросшие мягкие ткани вокруг ногтя.

Но если ничего не помогает, придется прибегнуть к хирургическому методу лечения вросшего ногтя: его обрезают до того места, где он уже лежит прямо. В совсем запущенных случаях ноготь удаляют полностью.

Вросший ноготь: что делать, чтобы ноготь не врастал

  1. Корректируйте плоскостопие с помощи обуви
  2. Носите только удобную обувь
  3. Следите за чистотой ногтей и вовремя их подстригайте
  4. Правильно подстригайте ногти: оставляйте 1–2 мм отросшего ногтя
  5. Ни в коем случае не обрезайте углы ногтей больших пальцев
  6. Как только вы заподозрили грибок ногтей, сразу же его лечите, не медлите с походом к врачу
  7. Берегите пальцы от травм
  8. При первых признаках врастания обращайтесь к подологу, не пытайтесь решить эту проблему самостоятельно.
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