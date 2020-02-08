Вросший ноготь: причины, симптомы, лечение и профилактика

Существует несколько методов лечения вросшего ногтя в зависимости от стадии заболевания.

Вросший ноготь (онихокриптоз) - заболевание, характеризующееся тем, что наружный или внутренний край ногтевой пластины врастает в ногтевой валик.

Врастают ногти не только на ногах, но и на руках. Однако чаще всего это происходит на больших пальцах ног.

Вросший ноготь: симптомы заболевания

боль во время ходьбы покраснение и отечность кожи на пальце возможно повышение температуры ногтевой валик опухает и гноится острый угол ногтевой пластинки увеличивается рана начинает кровоточит ногтевая пластинка становится тусклой и утолщенной

Вросший ноготь: фото

Причины врастания ногтя

неправильная обработка ногтя

неумение правильно обрезать ногти

грибковые заболевания

плоскостопие

гипергидроз стоп

длительное ношение неудобной обуви

травмы ногтя

нарушение кровообращения

анатомические особенности

наследственная предрасположенность

сахарный диабет

занятие некоторыми видами спорта: в группе риска, например, футболисты и балерины

"подногтевой натоптыш"

Как лечить вросший ноготь

Если ноготь начал врастать, не занимайтесь самолечение, запишитесь к профильным специалистам - к ортопеду и подологу. Первый определит, есть ли у вас плоскостопие либо же другие заболевания, провоцирующие врастание ногтя; второй будет непосредственно заниматься вросшим ногтем.

Не спешите полностью удалять ноготь хирургическим путем, существуют и другие, менее радикальные, способы. Например, тампонирование - между ногтем и тканью ставится специальный материал; постановка скоб (вроде брекетов для зубов) - их приклеивают к верхней части ногтя, чтобы по мере роста они приподнимали его бока и не давали им врастать: постановка титановых пластин.

Также вросший ноготь лечат лазером - выжигают наросшие мягкие ткани вокруг ногтя.

Но если ничего не помогает, придется прибегнуть к хирургическому методу лечения вросшего ногтя: его обрезают до того места, где он уже лежит прямо. В совсем запущенных случаях ноготь удаляют полностью.

Вросший ноготь: что делать, чтобы ноготь не врастал