Одного украинца из Китая эвакуировали в Россию - МИД

В министерстве не рассматривают вопрос вывоза граждан Украины с территории РФ из-за распространения коронавируса.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что одного украинца из Китая эвакуировали в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос УНИАН.

"В настоящее время известно об этом единственном случае эвакуации гражданина Украины из Китая на территорию РФ. Консульство по состоянию на сегодняшний день устанавливает контакт с нашим соотечественником с целью предоставления ему возможной помощи", - заявили в МИД.

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Также в министерстве отметили, что МИД, в соответствии со своей компетенцией, не рассматривает вопрос вывоза граждан Украины с территории РФ из-за распространения коронавируса.

"Вместе с тем МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения Российской Федерации в связи с большим количеством провокаций со стороны российских силовых структур в отношении граждан Украины", - говорится в ответе.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировано 31 тыс. 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавируса 2019-nCoV, из них 641 - летальный.