На Сумщине от пневмонии умер младенец

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти ему жизнь не удалось.

Сегодня в г. Шостка Сумской области от пневмонии умер одномесячный ребенок.

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Об этом со ссылкой на медиков сообщает Шостка.info.

По данным издания, в Шосткинскую детскую больницу из Ямполя в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония был доставлен ребенок в возрасте 1 месяца. К сожалению, ребенок скончался.

Как сообщается, была вызвана следственно-оперативная группа полиции. На месте работают правоохранители.

По данному факту будет проводиться проверка.

Как сообщал УНИАН, в Китае коронавирусом заболел младенец. Диагноз установили через 30 часов после рождения ребенка.