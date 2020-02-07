На Сумщине от пневмонии умер младенец
17:43, 07 февраля 2020Страна
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Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти ему жизнь не удалось.
Полиция проводит проверку по факту смерти ребенка / vsn.com.ua
Сегодня в г. Шостка Сумской области от пневмонии умер одномесячный ребенок.
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Об этом со ссылкой на медиков сообщает Шостка.info.
По данным издания, в Шосткинскую детскую больницу из Ямполя в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония был доставлен ребенок в возрасте 1 месяца. К сожалению, ребенок скончался.
Как сообщается, была вызвана следственно-оперативная группа полиции. На месте работают правоохранители.
По данному факту будет проводиться проверка.
Как сообщал УНИАН, в Китае коронавирусом заболел младенец. Диагноз установили через 30 часов после рождения ребенка.
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