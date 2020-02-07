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На Сумщине от пневмонии умер младенец

17:43, 07 февраля 2020
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Полиция проводит проверку по факту смерти ребенка / vsn.com.ua

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Об этом со ссылкой на медиков сообщает Шостка.info.

По данным издания, в Шосткинскую детскую больницу из Ямполя в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония был доставлен ребенок в возрасте 1 месяца.  К сожалению, ребенок скончался.

Как сообщается, была вызвана следственно-оперативная группа полиции. На месте работают правоохранители.

По данному факту будет проводиться проверка.

Как сообщал УНИАН, в Китае коронавирусом заболел младенец. Диагноз установили через 30 часов после рождения ребенка.

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