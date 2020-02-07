Доктор Максим Иванчук рассказал, чем отличаются разные виды грудных имплантов

Миллионы украинских женщин мечтают о красивой груди, но не всем ее дано иметь с рождения. Так, кому-то в наследство остается пышная и выразительная грудь, а кому-то совсем не такая. Выходом из ситуации, когда нужно добавить то, чего нет, является популярная сегодня пластическая операция по увеличению формы и размера груди – маммопластика.

Известный украинский пластический хирург, собственник клиники европейского качества доктор Максим Иванчук рассказал о тонкостях проведения этой операции, а также о том, какие бывают виды грудных имплантов.

По словам Максима Иванчука, увеличение груди сегодня входит в пятерку самых востребованных эстетических операций, а иногда и вовсе лидирует в этом списке. Маммопластика, в отличии от ринопластики и другой сложной операции, не считается столь травмоопасной и рискованной, поэтому пациентки ложатся на операционный стол без задних мыслей.

Какими бывают грудные импланты?

Для начала Иванчук Максим Сергеевич рассказал вкратце о том, что собой вообще представляют грудные импланты. Чтобы было понятно всем, доктор объяснил, что это некая защитная оболочка, внутри которой есть специальный наполнитель. С помощью специальных эндопротезов пластический хирург может увеличить грудь, изменить ее форму, вернуть утраченный объем и природную упругость, а также приподнять грудь, создавая эффект пуш-ап. По словам Иванчука, импланты также используют в тех случаях, когда женщине необходимо полностью или частично восстановить грудь после мастэктомии.

Доктор Максим Иванчук рассказал, от чего зависит вид и размер эндопротеза. Так, при выборе грудного импланта необходимо обратить внимание на естественный размер груди, объем молочной железы, толщину жировой ткани и кожи, плотность молочных желез, а также рост и вес женщины.

Максим Иванчук плавно подошел к теме того, какими бывают импланты. По словам доктора, в зависимости от формы выделяют круглые и каплевидные. Круглые импланты используют в том случае, когда необходимо приподнять грудь и создать таким образом эффект пуш-ап. Каплевидным имплантам отдают предпочтение пациенты, которые хотят создать максимально натуральный эффект после процедуры увеличения груди.

Также доктор рассказал, что эндопротезы отличаются и на ощупь. Одни бывают гладкими, а другие – текстурированными. Гладкие очень мягкие на ощупь и практически не отличаются от натуральной груди. А пористые шероховатые более надежны, поскольку они лучше крепятся к тканям молочной железы. Выбор импланта зависит исключительно от предпочтений и желаний пациента пластического хирурга.