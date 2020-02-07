"Для оперативного реагирования": в Минздраве рассказали о полученных тест-системах по коронавирусу

На следующей неделе в Украину прибудут еще около 30-ти тест-систем, которые будут распределены по регионам страны.

В Министерстве здравоохранения уже получили тест-систему для выявления нового коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил на брифинге в Киеве.

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"Мы уже получили тест-систему для выявления нового коронавируса. Эта система была закуплена за средства государственного бюджета. Также мы сформировали дополнительный заказ во Всемирную организацию здравоохранения, и мы ожидаем, что на следующей неделе к нам еще прибудут около 30 тест -систем, которые будут распределены по регионам страны", - сказал Кузин.

Также он добавил, что формируется еще один дополнительный резервный заказ в США.

"Мы ожидаем, что у нас будет одна или две тест-системы для диагностики по меньшей мере 700 случаев на уровне государства, если в том будет необходимость", - сказал Кузин.

По его словам, срок годности этих тест-систем составляет два года. "И в любом случае этих тест-систем будет достаточно для оперативного реагирования", - сказал Кузин.

Он рассказал, что тест-системы находятся в Национальной вирусологической референс-лаборатории, где будут проверять на наличие коронавируса образцы, поступающие из регионов. "Эти образцы будут тестироваться только в тех случаях, которые отвечают терминологическому и клиническому определению случая, то есть в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Только в тех случаях, если есть тяжелая острая респираторная инфекция и факт путешествия в течение последних 14 дней в Китай. В таких случаях, если областной лабораторный центр уже исключил подозрение на любую острую респираторную инфекцию, мы будем тестировать такой образец на новый коронавирус", - заявил Кузин.

Также он сказал, что когда поступят еще дополнительные 30 тест-систем, они будут распределены по областям Украины.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.