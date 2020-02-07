Появились подробности смерти 2-летнего мальчика в больнице Киева (видео)

Двухлетнему ребенку делали гастроскопию. Родители обвиняют медиков в допущении врачебной ошибки при лечении малыша.

Правоохранители опросили родителей 2-летнего мальчика, умершего во время проведения гастроскопии в одной из больниц Киева.

Семья ребенка обвинила в трагедии медиков, но заявление в полицию еще не писала, пишет "Сегодня".

Детали трагедии рассказали представители полиции Оболонского района. На место ЧП, в больницу на улице Богатырской, выезжала следственно-оперативная группа.

"Правоохранители задокументировали всю имеющуюся информацию о происшествии и внесли в реестр досудебных расследований. Опросили родителей. На данный момент от них никаких заявлений в полицию не поступало", – сообщили там.

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В полиции рассказали, что было открыто уголовное производство по 115 статье, но затем статью изменили.

"Это произошло после того, как стала известна причина смерти мальчика – разрыв глотки и пищевода. Статью изменили на часть 2 статьи 140 – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей медицинского или фармацевтического работника, которые привели к тяжелым последствиям, в том числе смерти человека. Полицией назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам мы будем понимать, от чего именно умер ребенок. Возможно, это произошло из-за пластмассовой ноги куклы, которая попала в пищевод и его исцарапала. Или это произошло от неправильного ввода зонда для проведения гастроскопии. Следствие продолжается", – рассказали правоохранители.

Напомним, в Киеве умер двухлетний мальчик Максим после того, как ему сделали гастроскопию. Ребенок начал синеть и у него напухло горло. Мальчик умер на руках у своего отца в больнице на улице Богатырской.

Родители ребенка говорят, что мальчику стало плохо. Накануне, играясь дома, он случайно проглотил ногу от куклы. Отец осмотрел ребенка, перевернул его вверх ногами, и все как будто было нормально. Но малыша тошнило и он вырвал шоколадом, который ел до этого, причем с прожилками крови. Родители срочно повезли его в больницу. Там назначили гастроскопию. Во время ее проведения мальчику внезапно стало плохо, от начал синеть и скончался на руках у папы.