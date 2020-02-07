Украина эвакуирует 50 своих граждан из китайской провинции, где вспыхнул коронавирус

Пока еще уточняется точное количество украинцев, которые будут эвакуированы.

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что сейчас планируется эвакуировать около 50 украинцев из китайской провинции Хубэй, где вспыхнула эпидемия коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве. По его словам, эвакуацию граждан Украины из города Ухань планируется осуществить самолетом. "Сейчас происходит отладка процессов и процедур получения разрешений от правительства Китайской Народной Республики. Все детали перевозки будут объявлены в понедельник (10 февраля) на брифинге, мы его будем анонсировать отдельно, поскольку сейчас очень много технических вопросов, каким образом это лучше организовать», - сказал Кузин.

Он уточнил, что речь идет о разных категориях людей, не только о туристах, которые будут вывезены из провинции Хубэй. "Это те, которые работают, которые являются гражданами Украины или временно находятся на территории КНР", - сказал Кузин и добавил, что часть из них находится сейчас в карантинной зоне города Ухань.

"По информации Министерства иностранных дел, это около 50 человек, но точное количество еще уточняется в зависимости от наличия желания или возможностей в коммуникации со стороны МИД, а это около 50 человек", - сказал Кузин.

На сайте посольства Украины в Китае сообщается, что в ближайшее время завершится формирование списков украинских граждан на эвакуацию из города Ухань и других городов провинции Хубэй.

В этой связи дипломаты просят украинцев, которые намерены эвакуироваться с территории указанной провинции на Родину, но еще не уведомили об этом посольство, срочно позвонить на горячую линию посольства в КНР +86 137 0123 0647, а также заполнить и прислать на электронную почту посольства emb_cn@mfa.gov.ua Форму опроса и копию паспорта (первая страница и виза).

В частности, в теме электронного письма просят указывать ФИО полностью и слово "Форма", например "Иваненко Петр Сидорович - Форма".

"Также сообщаем, что те граждане Украины, которые хотят эвакуироваться вместе с членами семьи - негражданами Украины, обязательно должны указать такую информацию в Форме, а также приложить копии документов членов своей семьи, их свидетельства о браке и свидетельства о рождения", - говорится в сообщении.