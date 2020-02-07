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Украина эвакуирует 50 своих граждан из китайской провинции, где вспыхнул коронавирус

15:46, 07 февраля 2020
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Иллюстрация \ REUTERS

 И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что сейчас планируется эвакуировать около 50 украинцев из китайской провинции Хубэй, где вспыхнула эпидемия коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве. По его словам, эвакуацию граждан Украины из города Ухань планируется осуществить самолетом. "Сейчас происходит отладка процессов и процедур получения разрешений от правительства Китайской Народной Республики. Все детали перевозки будут объявлены в понедельник (10 февраля) на брифинге, мы его будем анонсировать отдельно, поскольку сейчас очень много технических вопросов, каким образом это лучше организовать», - сказал Кузин.

Он уточнил, что речь идет о разных категориях людей, не только о туристах, которые будут вывезены из провинции Хубэй. "Это те, которые работают, которые являются гражданами Украины или временно находятся на территории КНР", - сказал Кузин и добавил, что часть из них находится сейчас в карантинной зоне города Ухань.

"По информации Министерства иностранных дел, это около 50 человек, но точное количество еще уточняется в зависимости от наличия желания или возможностей в коммуникации со стороны МИД, а это около 50 человек", - сказал Кузин.

На сайте посольства Украины в Китае сообщается, что в ближайшее время завершится формирование списков украинских граждан на эвакуацию из города Ухань и других городов провинции Хубэй.

В этой связи дипломаты просят украинцев, которые намерены эвакуироваться с территории указанной провинции на Родину, но еще не уведомили об этом посольство, срочно позвонить на горячую линию посольства в КНР +86 137 0123 0647, а также заполнить и прислать на электронную почту посольства emb_cn@mfa.gov.ua Форму опроса и копию паспорта (первая страница и виза).

В частности, в теме электронного письма просят указывать ФИО полностью и слово "Форма", например "Иваненко Петр Сидорович - Форма".

"Также сообщаем, что те граждане Украины, которые хотят эвакуироваться вместе с членами семьи - негражданами Украины, обязательно должны указать такую информацию в Форме, а также приложить копии документов членов своей семьи, их свидетельства о браке и свидетельства о рождения", - говорится в сообщении.

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