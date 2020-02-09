Польза для организма: сколько воды нужно выпивать в день

Вода может принести огромную пользу организму, если употреблять ее правильно.

Вода является неотъемлемым элементом жизни каждого человека. Из нее состоит наш организм, продукты питания, напитки, при помощи воды можно принести пользу организму. При этом очень важно ежедневно соблюдать необходимый баланс воды. Сколько ее нужно употреблять каждый день - читайте ниже.

Вода - источник жизни

Как уже упоминалось выше, большая часть человеческого организма состоит именно из воды. У человека средних лет этот показатель составляет до 75%, в пожилом возрасте он снижается до 65%. Зато эмбрион - это 97% жидкости. Аналогично высоки показатели воды и в важнейших системах человеческого организма - порядка 20% в костях, 75% - мышцах и более 80% - в крови.

Большинство процессов человеческого организма проходит при помощи воды. Именно она способствует переработке пищи в энергию, растворению отложений, выводу токсинов и шлаков. Также вода помогает доставить микроэлементы в клетки, очистить суставы и сосуды, поддерживать стабильную температуру тела.

Что происходит с организмом при недостатке воды?

Из-за нехватки жидкости в человеческом организме происходят неблагоприятные явления. Прежде всего, в таком случае может пострадать щитовидная железа, сердце или же нервная система. При недостаточном употреблении жидкости может появиться мигрень повышенная утомляемость, а настроение стать переменчивым.

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Внешним проявлением недостатка воды будет лишний вес, ломкость ногтей, изменение цвета кожи, сухость ее и волос. Камни в почках и запоры - тоже верные признаки нехватки воды в организме.

Чем полезно употребление воды?

Прежде всего - отсутствием вышеперечисленных симптомов. Вода в организме помогает улучшить пищеварение. Впрочем, для этого не следует употреблять ее во время приема пищи. Лучше сделать это до или после еды.

Вода - это способ сохранения молодости. Ввиду сухости воздуха во многих квартирах она помогает замедлить старение, в частности появление морщин.

При желании похудеть без употребления большого количества жидкости никак не обойтись. Следует делать это перед употреблением пищи, но не заменять водой полноценное питание.

Также без воды не обходятся полноценные физические нагрузки и занятие спортом. В данном случае призвание воды - компенсировать дефицит жидкости в организме человека, который появляется при занятии спортом и физических нагрузках.

Вода помогает легче переносить жаркую погоду

Какую воду нужно пить?

В данном вопросе мнения расходятся, в частности, в контексте кипячения воды. По некоторым данным, этот процесс способствует уничтожению микробов. При этом кипячение разрушает соли кальция и магния, которые содержатся в воде. Поэтому многие специалисты больше рекомендуют к употреблению свежую воду. Важным моментом является ее очистка. Пить нужно воду, которая прошла определенные степени фильтрации. Соответственно, употребление обычной воды из водопровода без ее очистки в фильтре исключается.

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Еще одним вариантом является бутилированная вода либо же из бювета.

Сколько воды нужно выпивать в день?

Ответ на этот вопрос зачастую зависит от деятельности и образа жизни человека. Но в среднем специалисты советуют выпивать около 2-2,5 литров воды в день. Объем можно увеличивать в случае активных занятий спортом, во время которых возрастает потребность в жидкости. При процессе похудения этот показатель может составлять и 3 литра. В любом случае, данный вопрос обязательно следует проговаривать с врачом, который учтет все особенности вашего организма.

Важно, что в данном случае жидкостью считается именно вода, а не первые блюда, кофе, соки и т.д. При этом можно употреблять также фрукты и овощи с высоким содержанием жидкости - огурцы, кабачки, дыни, арбузы.