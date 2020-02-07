Что делать, если маленький ребенок не ходит ночью в туалет: советы доктора Комаровского (видео)
Известный украинский доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос родителей, что делать, если их 3-летний сын никогда не просыпается ночью в туалет. Даже в том случае, если перед сном напьется воды или компота.
Читайте такжеКомаровский объяснил, может ли врач на приеме заразить грудного ребенка
"Ребенок 3 года, который не справляет нужду по ночам, у которого нет жалоб, нет проблем. Ну в конце концов, если вам ужасно страшно, вам хочется убедиться, что он окончательно нормальный, сделали анализ мочи, сделали УЗИ почек и мочевого пузыря, убедились, что все нормально, окончательно успокоились", - написала педиатр на своей странице в Instagram.
В ночное время вырабатывается "антидиуретический гормон", он сокращает процесс выделения мочи. Иногда это формируется в пять лет, иногда в три года.
"Вам повезло – все вовремя, нормально физиологически развивается, шикарный, классный ребенок", - успокоил Комаровский родителей мальчика.
Вопрос: ⠀ Сыну 3,5 года. Он никогда не просыпается ночью в туалет. Даже если перед сном напьется воды или компота. Утром, когда встаем в садик, идет в туалет нормально, без болей, не жалуется. Днем ходит в туалет с нормальной частотой. Скажите, насколько это нормально, что ночью его не беспокоит полный мочевой пузырь? ⠀ Ответ: ⠀ Ребенок 3 года, который не справляет нужду по ночам, у которого нет жалоб, нет проблем. Ну в конце концов, если вам ужасно страшно, вам хочется убедиться, что он окончательно нормальный, сделали анализ мочи, сделали УЗИ почек и мочевого пузыря, убедились, что все нормально, окончательно успокоились. ⠀ В ночное время вырабатывается гормон, который называется «антидиуретический гормон», который сокращает процесс выделения мочи. Иногда это формируется в пять лет, иногда в три года. Вам повезло – все вовремя, нормально физиологически развивается, шикарный, классный ребенок. ⠀ Не ищите у детей болезни. Учитесь радоваться вашим детям. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #детскийсон #ребенок #понужде
Ранее доктор Комаровский объяснил, что насморк, который не проходит в течение двух месяцев, нельзя вылечить исключительно капельками в нос. Тем более местным использованием антибиотиков.