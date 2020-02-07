Что делать, если маленький ребенок не ходит ночью в туалет: советы доктора Комаровского (видео)

Ребенок 3 года, который не справляет нужду по ночам, у которого нет жалоб, нет проблем, подчеркнул педиатр.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос родителей, что делать, если их 3-летний сын никогда не просыпается ночью в туалет. Даже в том случае, если перед сном напьется воды или компота.

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"Ребенок 3 года, который не справляет нужду по ночам, у которого нет жалоб, нет проблем. Ну в конце концов, если вам ужасно страшно, вам хочется убедиться, что он окончательно нормальный, сделали анализ мочи, сделали УЗИ почек и мочевого пузыря, убедились, что все нормально, окончательно успокоились", - написала педиатр на своей странице в Instagram.

В ночное время вырабатывается "антидиуретический гормон", он сокращает процесс выделения мочи. Иногда это формируется в пять лет, иногда в три года.

"Вам повезло – все вовремя, нормально физиологически развивается, шикарный, классный ребенок", - успокоил Комаровский родителей мальчика.

Ранее доктор Комаровский объяснил, что насморк, который не проходит в течение двух месяцев, нельзя вылечить исключительно капельками в нос. Тем более местным использованием антибиотиков.