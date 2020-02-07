"Только в масках и перчатках": украинец рассказал о ситуации на заблокированном из-за коронавируса судне

По словам нашего соотечественника, ныне на корабле карантин.

Уже 61 человек инфицирован коронавирусом на лайнере недалеко от Японии. При этом ни один из 25 украинцев, которые находятся на борту в составе команды, пока не заболел.

Об этом сообщил один из членов экипажа, с которым удалось связаться ТСН.

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По словам нашего соотечественника, ныне на корабле карантин, закрыты все пассажирские зоны, передвигаться можно только в команде и то в масках и перчатках. Несмотря на это, украинец отмечает, паники нет.

В целом, жертвами смертоносного коронавирус в мире уже стали 636 человек, более 31 тысяч имеют подтвержденные симптомы. Среди погибших и врач, который еще в конце декабря первым начал бить тревогу из-за загадочной болезни. Тогда власть хотела его арестовать за распространение слухов и паники. Люди в соцсетях возмущены таким отношением к медику и требуют от правительства не утаивать правды.

Есть сообщения и о первых заражениях в Китае новорожденного. По предварительным данным, болезнь передала ребенку инфицированная мать.

Украинский МИД сейчас держит контакт с нашими гражданами в стране, а также решает, эвакуировать на родину украинский экипаж лайнера, который стоит на карантине в Японии. Тамошняя власть никому кроме больных, которых отправляют в госпиталь, не разрешает покидать борт.

«Мы хотим, чтобы экипаж и пассажиры оставались на борту и ждали в своих комнатах. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы предупредить распространение инфекции. Особое внимание мы уделяем пожилым людям, которые наиболее уязвимы», - говорит министр здравоохранения, благосостояния и труда Японии Кацунобу Като.