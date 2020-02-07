"Только в масках и перчатках": украинец рассказал о ситуации на заблокированном из-за коронавируса судне
Уже 61 человек инфицирован коронавирусом на лайнере недалеко от Японии. При этом ни один из 25 украинцев, которые находятся на борту в составе команды, пока не заболел.
Об этом сообщил один из членов экипажа, с которым удалось связаться ТСН.
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По словам нашего соотечественника, ныне на корабле карантин, закрыты все пассажирские зоны, передвигаться можно только в команде и то в масках и перчатках. Несмотря на это, украинец отмечает, паники нет.
В целом, жертвами смертоносного коронавирус в мире уже стали 636 человек, более 31 тысяч имеют подтвержденные симптомы. Среди погибших и врач, который еще в конце декабря первым начал бить тревогу из-за загадочной болезни. Тогда власть хотела его арестовать за распространение слухов и паники. Люди в соцсетях возмущены таким отношением к медику и требуют от правительства не утаивать правды.
Есть сообщения и о первых заражениях в Китае новорожденного. По предварительным данным, болезнь передала ребенку инфицированная мать.
Украинский МИД сейчас держит контакт с нашими гражданами в стране, а также решает, эвакуировать на родину украинский экипаж лайнера, который стоит на карантине в Японии. Тамошняя власть никому кроме больных, которых отправляют в госпиталь, не разрешает покидать борт.
«Мы хотим, чтобы экипаж и пассажиры оставались на борту и ждали в своих комнатах. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы предупредить распространение инфекции. Особое внимание мы уделяем пожилым людям, которые наиболее уязвимы», - говорит министр здравоохранения, благосостояния и труда Японии Кацунобу Като.