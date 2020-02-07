"Распухла шея, посинел": в Киеве на приеме у врача умер 2-летний ребенок (видео)

Сердце ребенка перестало биться на руках у отца. Его пытались реанимировать, но тщетно.

В Киеве родители обвиняют медиков в смерти своего 2-летнего сына. Мальчика не стало прямо во время проведения гастроскопии.

Мать погибшего Максима вспоминает, что еще во вторник вечером сын играл со старшей сестрой, говорится в сюжете ТСН.

"Они прыгали на кровати. В руках у него была кукла, от которой оторвал ногу. Он эту ногу грыз и, когда спрыгнул с кровати на подушки, видимо, поперхнулся этой ногой", - говорит мама мальчика Елена Мигович.

Родители сразу проверили горло. Папа перевернул мальчика вверх ногами. Все вроде было нормально, но чуть позже ребенка начало тошнить.

Через час его стошнило снова. Родители вызвали скорую, и Максима госпитализировали в детскую больницу на улице Богатырской в столице. Там сделали рентген, взяли анализы и на утро назначили гастроскопию.

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Именно эта процедура стала роковой для ребенка. После первой процедуры врач сказал, что ничего не видит, а потому ее надо повторить. Ребенок кричал и плакал. Сначала сына держала мать, а потом отец. "Потом вставил во второй раз. Он, когда доставал зонд и шайбу, то пошла кровь. Распухла шея, посинел", - говорит отец погибшего Юрий Мигович.

Сердце Максима перестало биться на руках у отца. Его пытались реанимировать, но тщетно.

Результат показал, что смерть ребенка наступила из-за разрыва глотки и пищевода. Заведующая хирургического отделения больницы на Богатырской комментировать заключение бюро экспертиз отказывается. "У нас нет заключения. Нам не прислали, извините, пожалуйста. Я думаю, что оценку дадут компетентные органы. Зондирование было назначено, потому что было кровотечение", - говорит Светлана Брагинская.

Адвокат говорит, если врачебную ошибку все-таки докажут, то медику, который сделал зондирование, может грозить до пяти лет тюрьмы.

Напомним, 6 февраля стало известно, что в Днепре от пневмонии умер мужчина.