Супрун дала советы по выбору белья и разрушила миф о бюстгальтере

Ночью белье можно не носить. А можно и носить как женщинам, так и мужчинам, говорит Супрун.

Бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что правильный выбор белья положительно влияет на ваше здоровье.

Как написала она на своей странице в Facebook, носить бюстгальтер не обязательно, но иногда нужно. Никто кружевное белье или push-ups не запрещает.

Но есть случаи, когда носить бюстгальтер действительно важно:

▪ большая грудь

▪ возраст 45+

▪ болит спина в грудном отделе

▪ связки, удерживающие молочные железы, не выдерживают нагрузки.

"То есть речь не идет о допустимости отсутствия бюстгальтера. Речь идет о случаях, когда он нужен, чтобы не болели спина, шея и не портилась осанка", - подчеркнула экс-руководительница Минздрава.

Супрун добавила, что во время тренировок белье необходимо. Если его не будет, то одежда, в частности более-менее свободная и хлопчатобумажная, может натереть соски до крови. Это касается и мужчин.

"Спортивное белье - наиболее адекватное. Женская грудь движется в трех плоскостях, и амплитуда может быть значительной. Большинство белья делает движение только в вертикальной плоскости, что вредно, особенно во время тренировок", - отметила бывшая и.о. министра здравоохранения.

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По словам Супрун, идеальный бюстгальтер должен быть таким:

▪ Лента вокруг грудной клетки прилегает плотно, не скользит при движении, но и не тесная. Лента должна быть на одном уровне везде вокруг грудной клетки.

▪ "Косточки", то есть металлические дуги, поддерживающие форму чашки, повторяют естественную форму груди, не прижимают молочные железы.

▪ Чашка должна быть заполнена, без врезки в тело или полостей. Если при нажатии они проваливаются, нужен меньший размер.

▪ Середина бюстгальтера между грудью должна быть на грудине, а не создавать промежуток при движении. Если он есть, нужны большие чашки.

▪ Бретельки могут быть узкие или широкие, это не имеет значения даже в размере F. Но они также не должны врезаться или спадать. Главная роль в поддержании груди отведена ленте, а не им.

"Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Даже бра "с косточками" или поролоновыми подушечками. Это - миф. Никакие наставления по профилактике рака молочной железы не говорят: "Не носите лифчик, потому что будут уплотнения", - разрушила Супрун миф.

По ее словам, несколько часов в кружевном белье принципиально не навредят. Главное, чтобы одежда сверху не была грубой или тесной. Ежедневные прокладки вреда не приносят, и их никто не запрещает.

"Ночью белье можно не носить. А можно и носить как женщинам, так и мужчинам. Единственная категория женщин, которым пойдет на пользу отсутствие трусиков ночью, это склонные к вульвиту и вульвовагиниту. Ну и, конечно, не носите белье, когда это нравится вам и тому/той, с кем вы спите", - отметила бывшая руководительница Минздрава.

"Семейки" способствуют семьям. Количество живых сперматозоидов выше у мужчин, которые носят "боксеры", по сравнению со всеми другими моделями белья. На людях это не изучали, а вот у крыс ношение синтетического белья вызвало эректильную дисфункцию и неспособность к эякуляции и меньшую концентрацию живых сперматозоидов в сперме ", - подытожила она.