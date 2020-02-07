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Почечная недостаточность: причины заболевания, симптомы, лечение и профилактика

08:27, 07 февраля 2020
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Что такое почечная недостаточность / pensionerka.ru

Почечная недостаточность - нарушение всех функций почек, приводящий к расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена. Различают острую и хроническую почечную недостаточность.

Причины почечной недостаточности

Среди причин острой почечной недостаточности - острые нарушения почечной гемодинамики; интоксикация; инфекционные заболевания; острые заболевания почек, например, острый пиелонефрит; обструкции мочевых путей и нарушение оттока мочи; травма; удаление почки.

Хроническая почечная недостаточность может быть следствием заболеваний почек, среди которых хронический пиелонефрит, амилоидоз почек; нарушений проходимости мочевых путей - почечнокаменная болезнь, сужение уретры; сердечно-сосудистых болезней; эндокринных нарушений.

Симптомы острой почечной недостаточности

  • снижение количества выделяемой мочи или вовсе отсутствие мочеиспускания;
  • отсутствие аппетита;
  • тошнота и рвота;
  • увеличение печени;
  • диарея;
  • отеки конечностей;
  • заметная заторможенность или легкая возбудимость.
  • Нормальная почка & почечная недостаточность / krasotadivo.ru

Симптомы хронической почечной недостаточности

  • 1 стадия - возможно отсутствие жалоб у пациента, но имеется повышенная утомляемость и слабость, возможна сухость во рту
  • 2 стадия - пациент чувствует постоянную усталость, резко увеличивается объем выделяемой мочи
  • 3 стадия - сильная слабость, постоянная жажда, сухость во рту, снижение аппетита, тошнота или рвота. Возможны боли в суставах
  • 4 стадия - постоянная сонливость, нарушение сна, человек замечает за собой заторможенность и неадекватное поведение. У пациента кожа становится серо-желтой, волосы - ломкими и тусклыми. Возможно снижение температуры тела, зуд кожи, рвота, диарея, вздутие живота, аммиачный запах изо рта.

Диагностика почечной недостаточности

Среди методов диагностики почечной недостаточности - анализ суточной мочи, белок в моче, биохимический анализ крови, биохимия мочи, общий анализ мочи, УЗИ почек.

Профилактика

Профилактика хронической почечной недостаточности заключается в своевременном и адекватном лечении хронических заболеваний почек.

Также нужно сделать УЗИ почек / ipf.ua

Лечение почечной недостаточности

Существует несколько вариантов лечения хронической почечной недостаточности, какой именно подойдет пациенту, решает врач. Среди них - и несколько видов диализа либо же пересадка почки.

Что такое диализ?

Диализ – это процедура, которая замещает такие функции как удаление избытка воды и удаление продуктов обмена.

Существует два вида диализа:

перитонеальный диализ;

гемодиализ.

Лечение хронической почечной недостаточности

  • щадящий режим;
  • диета;
  • контроль употребления жидкости;
  • коррекция электролитных нарушений;
  • коррекция артериального давления;
  • лечение сопутствующей патологии и инфекционных осложнений.
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