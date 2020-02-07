Почечная недостаточность: причины заболевания, симптомы, лечение и профилактика
Почечная недостаточность - нарушение всех функций почек, приводящий к расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена. Различают острую и хроническую почечную недостаточность.
Причины почечной недостаточности
Среди причин острой почечной недостаточности - острые нарушения почечной гемодинамики; интоксикация; инфекционные заболевания; острые заболевания почек, например, острый пиелонефрит; обструкции мочевых путей и нарушение оттока мочи; травма; удаление почки.
Хроническая почечная недостаточность может быть следствием заболеваний почек, среди которых хронический пиелонефрит, амилоидоз почек; нарушений проходимости мочевых путей - почечнокаменная болезнь, сужение уретры; сердечно-сосудистых болезней; эндокринных нарушений.
Симптомы острой почечной недостаточности
- снижение количества выделяемой мочи или вовсе отсутствие мочеиспускания;
- отсутствие аппетита;
- тошнота и рвота;
- увеличение печени;
- диарея;
- отеки конечностей;
- заметная заторможенность или легкая возбудимость.
- Нормальная почка & почечная недостаточность / krasotadivo.ru
Симптомы хронической почечной недостаточности
- 1 стадия - возможно отсутствие жалоб у пациента, но имеется повышенная утомляемость и слабость, возможна сухость во рту
- 2 стадия - пациент чувствует постоянную усталость, резко увеличивается объем выделяемой мочи
- 3 стадия - сильная слабость, постоянная жажда, сухость во рту, снижение аппетита, тошнота или рвота. Возможны боли в суставах
- 4 стадия - постоянная сонливость, нарушение сна, человек замечает за собой заторможенность и неадекватное поведение. У пациента кожа становится серо-желтой, волосы - ломкими и тусклыми. Возможно снижение температуры тела, зуд кожи, рвота, диарея, вздутие живота, аммиачный запах изо рта.
Диагностика почечной недостаточности
Среди методов диагностики почечной недостаточности - анализ суточной мочи, белок в моче, биохимический анализ крови, биохимия мочи, общий анализ мочи, УЗИ почек.
Профилактика
Профилактика хронической почечной недостаточности заключается в своевременном и адекватном лечении хронических заболеваний почек.
Лечение почечной недостаточности
Существует несколько вариантов лечения хронической почечной недостаточности, какой именно подойдет пациенту, решает врач. Среди них - и несколько видов диализа либо же пересадка почки.
Что такое диализ?
Диализ – это процедура, которая замещает такие функции как удаление избытка воды и удаление продуктов обмена.
Существует два вида диализа:
перитонеальный диализ;
гемодиализ.
Лечение хронической почечной недостаточности
- щадящий режим;
- диета;
- контроль употребления жидкости;
- коррекция электролитных нарушений;
- коррекция артериального давления;
- лечение сопутствующей патологии и инфекционных осложнений.