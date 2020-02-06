В Минздраве рассказали, в каких случаях будут использовать тест-системы для выявления коронавируса

В Украину тест-системы были доставлены еще вчера и их хватит для тестирования на новый коронавирус 25-30 пациентов.

Тест-системы для выявления нового коронавируса будут использовать только в крайних случаях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

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По его словам, тест-системы в Украину были доставлены еще вчера и их хватит для тестирования на новый коронавирус 25-30 пациентов. Однако впоследствии ожидается поступление дополнительных тест-систем от Всемирной организации здравоохранения в качестве гуманитарной помощи.

Скипальский отметил, что тест-системы будут использовать в крайних случаях - когда другие тест-системы покажут отрицательный результат на другие штаммы вируса гриппа.

Он пояснил, что «потенциальными больными, которых будут проверять на данных тест-системах, являются те, у кого совпадут три критерия, а именно: больной недавно вернулся из Китая, контактировал с лицом, что оттуда вернулось и имеет симптомы ОРВИ». Если эти показатели совпадут в одной личности, то тогда ей проведут тестирование биоматериала на наличие других штаммов вируса. Если же все эти анализы покажут отрицательный результат, тогда биоматериал больного будет направлен в ЦОС и его протестируют на выявление коронавируса.

При этом Скипальский подчеркнул, что данные результаты, независимо от того, положительные они или отрицательные, будут обязательно отправлены на проверку в Лондон.

Он также отметил, что «сейчас в Украине не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения новым коронавирусом из Китая».

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.