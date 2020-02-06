Украина получила тест-системы для выявления коронавируса: что это такое и где будут проводить диагностику

От момента получения образца лабораторией в среднем необходимо 5-7 часов рабочего времени для определения результата.

5 февраля 2020 года Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса (2019-тCоV). Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавирус на современном уровне.

Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем для выявления достоверного определения указанного вида коронавируса. В дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупки за средства государственного бюджета.

В пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины ответили на ряд вопросов о тест-системе для выявления нового коронавируса.

Что такое тест-система?

Это комплект реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции с целью определения нового коронавируса. Комплект состоит из набора реагентов, каждый из которых содержится в отдельной емкости определенного объема.

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В каких больницах будут диагностировать новый коронавирус?

Тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Для исследования образцы будут направляться именно в эту лабораторию.

Через сколько будет результат из лаборатории?

С момента получения образца лабораторией в среднем необходимы 5-7 часов рабочего времени для определения результата.

Теперь всех, кто был в Китае, будут диагностировать? Где можно пройти эти тесты? Можно ли купить самим?

Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, отвечающих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, указанных в рекомендациях ВОЗ. Тестирование будет проводить вирусологическая референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.

Это правда, что ее хватит для проверки только 20-30 человек?

Полученная тест-система и реагенты рассчитаны на около 30-ти исследований, чего вполне достаточно до момента получения очередных реагентов. Также лабораторному диагностированию на коронавирус подлежат только случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные.

Какова достоверность результатов обследований на коронавирус, обнародованных до поступления этих тест-систем?

Во всех случаях острой респираторной инфекции в Украине лабораторно подтвержден другой возбудитель заболевания, среди которых возбудители гриппа, аденавирус и т.п.

Как подготовиться к диагностике?

Подготовку пациента к диагностике должен обеспечить врач. Все врачи получили наставления и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по ведению пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Также учреждения здравоохранения получили методические рекомендации по забору образцов и транспортировки в лабораторию.