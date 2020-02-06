Доктор Комаровский объяснил, как вылечить длительный насморк

Для начала надо выявить причину насморка, подчеркнул педиатр.

Насморк, который не проходит в течение двух месяцев, нельзя вылечить исключительно капельками в нос. Тем более местным использованием антибиотиков.

Об этом на своей странице в Instagram написал известный украинский педиатр Евгений Комаровский.

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"Для начала надо выявить причину насморка. Если это вирус, то надо знать, что вирусная инфекция не может длиться два месяца - значит, ребенок постоянно "подхватывает" новые вирусы и его невозможно вылечить до тех пор, пока не вы ограничите контакты с другими людьми (детьми), чтобы он все-таки выздоровел, а не цеплял постоянно новые инфекции", - отметил доктор.

Он добавил, что если насморк - это реакция на сухой и теплый воздух, то насморк не пройдет, пока вы не приведете в порядок детскую комнату или не найдете садик, где с детьми гуляют и помещение проветривают. Если же насморк аллергический, то он не исчезнет, пока вы не выявите источник аллергии.

"Главное, что я хочу подчеркнуть: нельзя лечить насморк, надо поставить диагноз (выявить конкретную болезнь), одним из симптомов которой насморк является, после чего устранять причины этой болезни", - подчеркнул Комаровский.

"Совершенно неправильно подходить к длительному насморку с точки зрения только носа (только лор-врача) - необходим квалифицированный педиатр, который сможет разобраться в комплексе причин этой длительной болезни и назначит соответствующее лечение", - подытожил педиатр.

Ранее на своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.