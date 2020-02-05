С начала эпидсезона в Украине от гриппа умерли 15 человек - Минздрав

За прошедшую неделю от гриппа умерли два человека.

С начала эпидемического сезона в Украине вследствие заболевания гриппом умерли 15 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

По его словам, на сегодня в большинстве областей Украины превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, а во многих учебных заведениях вводятся карантинные мероприятия.

«За неделю зарегистрировано 2 летальных случая в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР, с начала эпидемического сезона - всего 15», - сказал Скипальский.

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По его словам, ни один умерший не был привит против гриппа.

Скипальский также сообщил, что в Украине работает «горячая линия» 0800-50-58 -40 для консультаций относительно коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в Днепре через грипп дезинфицируют общественный транспорт, водителям рекомендовано работать в масках