В Украине у 11 человек диагноз коронавирус не подтвердился, еще двое - на диагностике - Минздрав

Результаты исследования указанных двух пациентов будут известны до конца дня.

В Украине из 13 пациентов с подозрением на коронавирус у 11 диагноз не подтвержден, двое еще находятся на диагностике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский во время пресс-конференции по оперативной информации о распространении коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

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«Что касается пациентов, которые в разное время обращались за помощью и были госпитализированы для диагностики, 11 из них сняли подозрение на коронавирус и подтвердились на другие. Двое пациентов еще находятся на диагностике, и результаты будут известны к концу дня», - сказал Скипальский.

По ситуации в мире с коронавирусом 2019-nCoV он отметил, что по состоянию на вечер 4 февраля ВОЗ не заявила о новых случаях заболеваний за пределами Китая.

По его словам, по итогам наблюдения и случаям пневмонии, вызванной коронавирусом, инкубационный период колеблется от 2 до 14 суток.

«ВОЗ не рекомендует никаких специфических мер на этом этапе в отношении путешественников, также не рекомендует ограничения торговли или международного сообщения между странами, где регистрируются случаи», - отметил гендиректор.