Убийственный коронавирус: более полусотни украинцев изъявили желание эвакуироваться из Китая

По данным посольства Украины, всего в Ухане и других городах провинции Хубэй находятся 80 украинцев.

53 граждан Украины выявили желание быть эвакуированными из китайской провинции Хубэй на родину.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает издание "Гордон".

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В целом по состоянию на 4 февраля посольству Украины в Китае известно о 80 украинских граждан, которые находятся в Ухане и других городах провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные мероприятия из-за коронавируса 2019 nCoV.

В ведомстве добавили, что представители украинской власти работают над тем, чтобы эвакуировать украинцев из местностей, которые наиболее поражены коронавирусом.

"Министерством иностранных дел в пределах своих полномочий проводится работа с нашими соотечественниками в КНР. В частности, проработана логистическая составляющая и другие практические мероприятия, непосредственно связанные с организацией процесса вывоза украинских граждан", - рассказали в МИД.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на утро 5 февраля количество заболевших новым типом пневмонии, который вызывает коронавирус, в мире выросло до 24 541 человек, погибших уже насчитывается 493.