Врач рассказала, что нужно есть во время гриппа и простуды (видео)

Диетолог обратила внимание, что даже при правильном рационе питания не надо заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу при первых симптомах.

Врач-диетолог Наталия Самойленко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, как питаться и какие напитки лучше употреблять во время простуды и гриппа.

Как знают многие украинцы, во время болезни помогают куриный бульон, лук, чеснок и малиновый чай. Самойленко рассказала об их полезных свойствах и почему их потребление способствует выздоровлению.

Бульон

По словам Натальи Самойленко, бульон действительно полезно употреблять во время болезни. Ведь в нем содержатся многие аминокислоты, которые играют важную роль в построении иммунных клеток. К тому же, он легко усваивается, дает силы и энергию, необходимую организму для борьбы с болезнью.

Лук и чеснок

"Лук и чеснок - это суперпродукты. В них много фитонцидов - биологически активных веществ, которые обладают противовирусным эффектом. В борьбе с гриппом они действительно эффективны. Их можно как есть, так и просто резать кусочками и ставить в комнате. Также в этот же список следует добавить корень имбиря", - комментирует врач.

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Малиновый чай

Как объясняет Самойленко, малиновый чай тоже помогает организму выздороветь. Особенно, если заваривать чай с замороженной в холодильнике ягоды, без сахара.

"Теплые напитки очень быстро усваиваются. А малина, кроме того, содержит много витамина С и салициловой кислоты - это как естественный аспирин. Малиновый чай обладает противовоспалительным и жаропонижающим эффектом, это витамины, усиливающие иммунную систему", - советует Наталья.

Кроме малинового чая, можно также пить отвар шиповника, травяные чаи с липой и мятой. По совету эксперта, во время болезни нужно принимать много теплых напитков - почти втрое больше обычного.

Как выбрать рацион питания во время болезни

Врач-диетолог для всех украинцев подобрала особое меню. По ее словам, во время болезни следует употреблять только легкую к усвоению пищу, насыщенную витаминами и клетчаткой. Такая пища стимулирует усвоение «хороших бактерий» - пребиотиков.

Завтрак. Утром лучше съесть углеводы с большим количеством клетчатки. Например, это может быть гречка и вареная свекла.

Обед. Для следующего приема пищи можно приготовить суп или борщ, а также добавить белок.

Ужин должен быть легким. Это могут быть овощи в термообработке и вареные яйца.

"А между всеми приемами пищи мы пьем много теплых напитков - травяные чаи, малину или отвар шиповника. А детям можно давать компот или узвар. Это тоже ускорит выздоровление", - уточняет диетолог.

В то же время следует воздержаться от употребления тяжелой и жареной пищи (колбаса, консервы, сосиски, котлеты и мясо).

Кроме того, Самойленко обратила внимание, что даже при правильном рационе питания не надо заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу при первых симптомах. Ведь грипп имеет ряд тяжелых осложнений, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.