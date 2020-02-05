В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая - их поместили в специальные боксы

Есть вероятность, что студенты контактировали с носителями недуга, за ними усиленно наблюдают.

Шестерых студентов из Китая госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу.

Их поместили в специальные боксы, а врачи ведут за ними усиленное наблюдение, передает местный сайт Kharkiv Today.

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Хотя коронавирус у них не подтвердился, студенты могли контактировать с носителями инфекции — большинство из них недавно были в Китае.

Инфекционист отметил, что пока из всех госпитализированных китайских студентов лишь один был из города Ухань - эпицентра инфекции.

"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань - и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", — сообщил главврач больницы Павел Нартов.

Напомним, по состоянию на утро 5 февраля количество больных новым типом пневмонии, вызванной коронавирусом, в мире возросло до 24 тыс. 541, погибших уже насчитывается 493.