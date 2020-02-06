Что такое гипертония и как ее определить и лечить

Повышенное давление может привести к инфаркту, инсультам, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и других осложнений.

Гипертонией, по последней информации, страдают от 10 до 12 миллионов украинцев. Гипертония является распространенной болезнью, а ее лечение может предупредить риск возникновения инфаркта или сердечной недостаточности.

Гипертония – это болезнь, которая заключается в завышенном артериальном давлении: когда кровь чрезмерно давит на стенки артерий изнутри.

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Повышенное давление может привести к инфаркту, инсультам, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и других осложнений.

Часто болезнь трудно обнаружить, поскольку у нее бессимптомное течение. Чтобы обнаружить гипертонию, надо постоянно следить за собственным здоровьем и измерять давление.

В то же время гипертонию 2 степени можно отследить с ухудшением зрения.

Гипертония: основные симптомы и причины заболевания

Причины повышения давления могут быть разными. Например, давление повышается на фоне сильного эмоционального стресса, употребление алкоголя или после значительной физической нагрузки. Впрочем, вскоре давление нормализуется. В других случаях нужно обращаться к врачу.

Гипертония развивается из-за чрезмерного употребления соли, психоэмоционального стресса или ожирения. Этим недугом в основном страдают женщины в возрасте от 50 лет.

Риски возрастают при малоподвижном образе жизни, а также если у пациента в семье уже есть те, кто страдает на сердечно-сосудистые заболевания.

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Гипертонию 1 степени определить труднее, поскольку отсутствуют объективные проявления поражения органов.

Итак, у гипертонии много причин, в частности неправильный образ жизни и генетика родных.

Что такое гипертония? Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которое проявляется систематическим повышением артериального давления.

Что должен знать пациент, чтобы предотвратить артериальную гипертонию:

Обратитесь к врачу при обнаруженном повышенном артериальном давлении.

В случае диагностирования болезни не занимайтесь самолечением. Гипертонию нельзя вылечить каким-то одним набором лекарств, а само лечение длится долго и направлено на снижение давления.

При ухудшении самочувствия (головная, сердечная боль, головокружение) надо проконсультироваться с врачом. Кроме того, важную роль в лечении играет правильный режим труда и отдыха.

Гипертония: народные средства

Для того, чтобы болезнь не застала вас врасплох, лучше начать профилактику гипертонии уже сейчас.

Рацион

Для первого раза достаточно нормализовать свой рацион – исключите из ежедневного употребления горох, фасоль и темное мясо, макаронные изделия, жареные и слишком жирные продукты. Больше употребляйте молочных продуктов.

Прогулка

Если у вас внезапно повысилось давление и появилась головная боль, медики рекомендуют как можно скорее выйти на свежий воздух. Вечерние 20-минутные прогулки в парках или лесу значительно улучшат самочувствие.

Рекомендуемые и легкие физические упражнения, но при условии, что кровяное давление не превышает 160 мм.

Бросьте вредные привычки

Доказано, что курение и алкоголь также являются причинами гипертонии. При высоком артериальном давлении противопоказаны кофе и черный чай, а зеленый чай при правильном использовании наоборот поможет снизить давление.