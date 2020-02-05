"В масках и защитных костюмах": в "Борисполе" рассказали, как встречают рейсы из Китая

Аэропорт обеспечивает готовность к карантинной проверке, которая осуществляется врачами Центра общественного здоровья при Минздраве Украины.

Киевский аэропорт "Борисполь" усилил санитарный контроль в связи со вспышкой коронавируса в Китае, который уже унес жизни около 500 человек.

О принятых мерах безопасности рассказал генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, передает «Обозреватель».

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"Все необходимые санитарные нормы, прописанные на этот случай, выполняются в полном объеме", – заверил он. Однако, в отличие от самолетов с Китая, транзитные рейсы пока не проверяются, поскольку не поступало соответствующего распоряжения от Минздрава.

Рябикин отметил, что аэропорт обеспечивает готовность к карантинной проверке, которая осуществляется врачами Центра общественного здоровья при Минздраве Украины.

По его словам, когда из КНР прилетает самолет, то пассажиров не выпускают до тех пор, пока медики не проведут опрос и контроль температуры у всех прибывших.

"Если не обнаруживают ни одного пассажира с повышенной температурой и жалобами на какие-либо симптомы, то они выпускаются по общей процедуре. При этом сотрудники аэропорта и пограничной службы находятся в масках и защитных костюмах", – отметил гендиректор "Борисполя".

"Если кто-нибудь из пассажиров заявил о симптоме респираторного заболевания, то воздушное судно ставится на карантинную стоянку. После этого лицо, которое пожаловалось на повышенную температуру, и люди, которые были непосредственно рядом с ним – это 5 рядов до и 5 рядов после – подлежат сепарированию и помещению в карантин на 14 суток", – рассказал он.

Впрочем, уточнил Рябикин, пока подобных жалоб или подтвержденных случаев повышенной температуры не было зафиксировано.

"Двое пассажиров, которые прибыли из Китая и обратились в медпункт с повышенной температурой, были направлены в Александровскую больницу. Но уже есть информация, что коронавирус не подтвердился, у них обычная ОРВИ", – напомнил он.

Рябикин также сообщил, что после принятия рейсов из Китая в "Борисполе" проводилась санитарная обработка.

"Мы проводим санитарную обработку как гейта, на который прибыло воздушное судно, так и всех помещений. Это дополнительная процедура, которая проводится, когда пассажиры уже прошли и до того, как они выходят", – пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что аэропорт готов проверять транзитные рейсы из стран Ближнего Востока, однако пока что они не получали подобного распоряжения.

"Мы подготовили процедуру по приему транзитных рейсов, которые обычно обслуживают азиатское направление, это прежде всего Ближний Восток: Дубай, Шарджа, Доха. У нас готовность есть, но пока на наш запрос не поступало подтверждения необходимости таких процедур со стороны органов санэпидемконтроля", – сказал Рябикин.