Впервые в госучреждении Украины провели операцию на сердце методом "вымораживания" (видео)

Оперативное вмешательство поочередно выполнили трем пациентам.

Закарпатский клинический центр кардиологии и кардиохирургии стал первым в Украине государственным учреждением, где провели оперативное вмешательство на сердце методом криоабляции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Закарпатский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии" Закарпатского областного совета Роман Соскида.

"До этого времени такое оборудование было только в частной клинике в Одессе, сейчас оно есть и в нашем кардиоцентре, и на его базе специалисты впервые в Украине именно в государственном учреждении начали выполнять такие операции", - уточнил он.

Оперативное вмешательство выполнили 3 февраля 2020 года поочередно трем пациентам.

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Как рассказал УНИАН аритмолог-кардиолог центра Владимир Комяти, оперативное вмешательство по своей сути призвано восстановить нормальный ритм работы сердца или обеспечить долговременное отсутствие эпизодов аритмии: "Криоабляция аритмий сердца – это методика, когда в полости сердца с помощью специального катетера вводится криобалон, наполненый закисью азота и вымораживающий участки, через которые на сердце попадают патологические импульсы, вызывающие аритмию".

"В отличие от радиочастотной абляции, которую в кардиоцентре выполняют с весны 2019 года, метод криоабляции намного проще для пациента, дает меньше осложнений, требует меньшего времени для подготовки специалистов к операции", - добавил Комяти.

Он также уточнил, что если оперативное вмешательство методом радиочастотной абляции обычно длится от 4 до 6 часов, то криоабляция сокращает пребывание пациента в операционной в среднем до одного часа.

Выполнили оперативное вмешательство врач-кардиохирург отделения аритмий с рентгеноперационной Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Мирослав Петканич и руководитель Центра электрофизиологических исследований, катетерной абляции м. Будапешт (Венгрия) Чобо Фелдеши.

В Закарпатском кардиоцентре такую операцию выполняют бесплатно. Однако, по словам Комяти, в медучреждении есть всего 17 одноразовых катетеров, необходимых для проведения вмешательства, вскоре может возникнуть их нехватка. Учитывая это, специалисты обратились в Минздрав Украины с просьбой рассмотреть возможность перехода на государственное обеспечение этими инструментами.

Комяти также уточнил, что только на Закарпатье в выполнении такого оперативного вмешательства нуждаются несколько сотен людей.

Справка УНИАН. По данным Ассоциации кардиологов, один из сорока взрослых украинцев имеет сердечную аритмию.