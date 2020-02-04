В Украине проверили более десятка случаев с подозрением на коронавирус – Минздрав

Накануне заработала телефонная линия для специалистов, у которых есть вопросы относительно нового коронавируса.

Сейчас Министерству здравоохранения известно о более чем десятке случаев с обращениями граждан относительно подозрений на коронавирус из Китая.

Читайте такжеНе коронавирусом единым: эксперты назвали самые безопасные страны Азии для посещения в 2020 году

Как сообщает ТСН, об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин.

"Мы ежедневно получаем информацию об обращении. Как на национальном, так и на областных уровнях. Сейчас у нас есть те сообщения, что мы получили – около 12 случаев – это те пациенты, которые обратились к врачу с теми или иными жалобами на самочувствие. Но ни в одном случае не было даже подозрения на инфицирование коронавирусом. Во всех случаях проведен полный комплекс эпидемиологических расследований. И также был сделан полный комплекс лабораторных исследований, как того требовали клинические протоколы", - отметил он.

На сегодня ВОЗ оставила неизменной рекомендацию не ограничивать торговлю и международное сообщение со странами, где регистрируются случаи заболевания. Украинским врачам предлагают помощь на случай, если у них возникают вопросы относительно коронавируса.

"Накануне заработала телефонная линия для специалистов, у которых есть определенные вопросы о коронавирусной инфекции. Пока она будет работать для врачей-эпидемиологов, врачей инфекционного дела. И мы сможем также консультировать областные управления здравоохранения с основными вопросами, которые связаны с возможным случаем распространения заболевания", - отметил Кузин.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Вирус распространился в более чем два десятка стран за пределами Китая. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью меньшей мере 426 человек скончались, число заразившихся превысило 19 тысяч.