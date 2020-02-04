В Ривне закрывают школы из-за ОРВИ

Учебный процесс приостанавливается с 5 февраля.

В школах Ривне из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ с 5 февраля приостанавливается учебный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«С 5 по 11 февраля включительно в школах Ривне приостановлен учебный процесс. Причина - стремительный рост уровня заболеваемости ОРВИ среди учащихся», - отмечалось на заседании комиссии.

По данным специалистов городского управления здравоохранения, на прошлой неделе в Ривне гриппом и ОРВИ заболели более 1,5 тысячи жителей. Почти половина из них - дети. (Эпидемический порог для Ривне составляет 2,2 тыс. больных в неделю).

Однако, члены комиссии решили не ждать достижения этого показателя и приостановить с завтрашнего дня занятия в школах, поскольку по итогам выходных медики отмечают динамику роста заболеваемости вирусными инфекциями. Только за последние дни число заболевших возросло до 525, почти 200 из них - школьники.

Как сообщил заведующий отделом Государственного учреждения «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины Виктор Мороз, 11 февраля члены комиссии вновь соберутся на заседание и будут решать, продолжать ли вынужденные каникулы.

«Все будет зависеть от эпидемической ситуации», - сказал Мороз.