Оккупанты заявляют, что Крым находится на пороге эпидемии гриппа

Часть школ полуострова закрыли на карантин.

Оккупированный Крым находится на пороге эпидемии гриппа - заболеваемость на полуострове уже достигла уровня эпидемического порога.

Как пишут "Крым.Реалии", об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что только за две последние недели января на территории полуострова количество заболевших увеличилось в среднем на 30% еженедельно. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах населения.

"Заболеваемость обусловлена циркуляцией, как вирусов не гриппозной этиологии, так и циркуляцией вирусов гриппа типа А и В. На последней отчетной неделе (5 неделя 2020 года) в Крыму заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 8213 человек, показатель на 10 тысяч/населения 42,9. Заболеваемость достигла уровня эпидемического порога", – сказано в сообщении.

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Что касается Севастополя, то в этом городе уровень заболеваемости ниже уровня эпидемического порога на 18,7%.

В связи с этим за прошедшую неделю в Крыму частично приостановили учебный процесс в 30 школах, в которых закрыли на карантин 59 классов. Еще в 4 дошкольных учреждениях закрыли 4 группы.

Как сообщал УНИАН, оккупанты заявили о двух жителях полуострова, которых проверяют на наличие коронавируса.