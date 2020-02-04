В Волынской области провели вторую за последние полтора месяца пересадку сердца

Донорское сердце пересадили 59-летнему водителю «скорой», который пережил два инфаркта.

На Волыни в Ковельском межрайонном территориальном медобъединении (МТМО) провели вторую за последние полтора месяца операцию по трансплантации сердца.

Как сообщил УНИАН главный врач Ковельского МТМО Олег Самчук, вчера, 3 февраля, донорское сердце пересадили 59-летнему водителю скорой медицинской помощи, который пережил два инфаркта. Несмотря на болезнь, он до последнего работал за рулем.

Донором стал 42-летний бывший военный, умерший от инсульта. Его родные сразу согласились на донорство. Кроме того, почку умершего пересадили 40-летнему мужчине.

По словам Самчука, вторую операцию по пересадке сердца провели киевская и ковельская бригады специалистов, почку трансплантировали местные врачи.

Как сообщалось, 25 декабря 2019 года в Ковельском МТМО была проведена первая операция по пересадке сердца. Трансплантацию на базе районной больницы провели в Украине впервые за последние 15 лет.