Минздрав: у пассажиров сегодняшнего рейса из Китая, прибывающего в Киев, нет признаков ОРВИ (видео)

Борт уже ожидают специалисты санитарно-карантинных подразделений.

У пассажиров рейса из китайского курортного города Саньи (остров Хайнань), который сегодня прибывает в Киев, не обнаружено признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин на брифинге в Киеве со ссылкой на сообщение экипажа самолета.

«По нашей информации, это последний рейс, который был запланирован как плановый (из Китая - УНИАН). Сейчас у нас есть информация о том, что ни у одного из пассажиров нет каких-либо признаков острой респираторной вирусной инфекции», - заявил он.

По словам Кузина, по предварительным сообщениям экипажа борта «все протекает нормально».

«Мы также ожидаем, что специалисты санитарно-карантинных подразделений и отделов проведут адекватную работу по приему этого борта», - добавил Кузин.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.