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В Украине медики советуют делать аборты в случаях, когда можно лечить - журналисты

13:52, 04 февраля 2020
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Низкая квалификация врачей, отсутствие оборудования и боязнь вести проблемную пациентку – это то, из-за чего медики чаще всего подталкивают беременную на роковой шаг, говорится в сюжете ТСН.

Однако в большинстве случаев диагностированные недостатки уже научились лечить, и после операций дети живут полноценно.

Ранее журналисты рассказали о черном рынке украинских стволовых клеток.

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