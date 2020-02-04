В Украине медики советуют делать аборты в случаях, когда можно лечить - журналисты

Журналисты рассказали о диагнозах, которые перестали быть приговорами для беременных и их плода.

Полторы тысячи абортов по настоянию медиков – столько в среднем делают женщины в Украине ежегодно. Читайте такжеВрачи впервые спасли младенца с мозгом без черепа (фото) Низкая квалификация врачей, отсутствие оборудования и боязнь вести проблемную пациентку – это то, из-за чего медики чаще всего подталкивают беременную на роковой шаг, говорится в сюжете ТСН. Однако в большинстве случаев диагностированные недостатки уже научились лечить, и после операций дети живут полноценно. Ранее журналисты рассказали о черном рынке украинских стволовых клеток.

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