В Украине медики советуют делать аборты в случаях, когда можно лечить - журналисты
13:52, 04 февраля 2020Страна
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Журналисты рассказали о диагнозах, которые перестали быть приговорами для беременных и их плода.
Украинки часто делают аборты, не зная, что диагностированные у их детей пороки излечимы
Полторы тысячи абортов по настоянию медиков – столько в среднем делают женщины в Украине ежегодно.
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Низкая квалификация врачей, отсутствие оборудования и боязнь вести проблемную пациентку – это то, из-за чего медики чаще всего подталкивают беременную на роковой шаг, говорится в сюжете ТСН.
Однако в большинстве случаев диагностированные недостатки уже научились лечить, и после операций дети живут полноценно.
Ранее журналисты рассказали о черном рынке украинских стволовых клеток.
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