Супрун объяснила, как поддержать онкобольного человека

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака.

Бывшая исполняющая обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун во Всемирный день борьбы против рака объяснила, как себя вести, если у кого-то из ваших близких обнаружили рак.

"Не паникуйте, обязательно пройдите обследование в разных клиниках, бывают случаи, когда ставят неправильный диагноз и делают еще хуже. Вести себя с человеком нужно так же, как и до диагноза", - написала она на своей странице в Facebook.

Что делать, как помочь вашему близкому человеку, который проходит лечение от рака, и самому остаться в норме?

👉 Примите сложившуюся ситуацию. Для того, чтобы иметь возможность помочь близкому человеку справиться, вам необходимо прежде всего принять диагноз и быть готовым к разным сценариям.

👉 Говорите. Проговорить эмоции, чувства и физическое состояние ваше и вашего близкого человека, больного раком, значит сбросить с себя груз несказанного.

Если вам страшно, признайтесь в этом, по крайней мере для себя. Также вполне нормальным обсуждать свои чувства с больным раком человеком. Ему тоже страшно. Любое онкологическое заболевание пугает, потому что оно непредсказуемое.

👉 Скажите, что вам плохо, если вы действительно так себя чувствуете. Попробуйте не ставить свои чувства выше, чем больного раком человека, ведь вы никогда не знаете, как он справляется.

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👉 Планируйте будущее. Что важно, планируйте и свое будущее, и будущее вашего близкого человека, который сейчас проходит лечение от рака. Стоит понимать, что терапия временная, и после нее жизнь будет продолжаться. Собственно, как и продолжается во время нее.

👉 Помогайте с бытовыми вещами. К примеру, подвезите на сеанс химиотерапии и домой, помогите с уборкой и уходом за детьми или же приготовьте ужин, если вашему близкому человеку сегодня плохо.

👉 Будьте готовы к изменениям в поведении вашего близкого человека. Терапия, дискомфорт, связанный с лечением, и стресс могут стать причиной агрессии или депрессии. Предложите обратиться к специалисту по психическому здоровью, если чувствуете потребность.

👉 Убедитесь в том, что вы уделяете достаточно времени для себя. Здоровый сон, еда и отдых помогут сохранить силы. Сложно помогать кому-то, если помощь нужна вам.

"Рак — вторая ведущая причина смерти во всем мире. Ежегодно больных раком становится больше, и это глобальная тенденция. В 2018 году от рака умерло около 9,6 миллиона человек, количество случаев достигло 18 миллионов. По прогнозам, эта цифра может возрасти до 30 миллионов к 2024 году", - отметила Супрун.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины на своем сайте опубликовало перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантировано получить безвозмездно. Среди них - услуги по ранней диагностике рака.