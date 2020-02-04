В школах Днепра объявили карантин
12:56, 04 февраля 2020Страна
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Соответствующее решение принято в связи с повышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В городе насчитывается более 150 школ / фото УНИАН
В общеобразовательных учебных заведениях Днепра в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ с 6 по 17 февраля вводится карантин.
Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, ссылаясь на решение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое было принято сегодня.
«В связи с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом решением комиссии приостанавливается учебный процесс в школах Днепра с 6 по 17 февраля», - написал Лысенко.
Известно, что в Днепре 153 общеобразовательные средние школы.
Как сообщал УНИАН, 31 января в Днепропетровской ОГА заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог.
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