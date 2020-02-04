В оккупированном Крыму проверяют на коронавирус двух вернувшихся из Китая людей (видео)

Число умерших от недуга в мире возросло до 427 человек.

Оккупанты сообщили о двух жителях аннексированного Крыма, которых проверяют на наличие коронавируса.

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Путешественники заболели после возвращения из Китая, говорится в сюжете ТСН.

Часто заболевание обнаруживают у путешественников, посещавших Поднебесную или у имевших контакт с инфицированными. В городе Ухань, откуда распространилась болезнь, централизованно изолируют людей на карантин.

Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорту "Борисполь" двое пассажиров сообщили о подозрении на заболевание в результате инфицирования коронавирусом 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций были отклонены подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ.