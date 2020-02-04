В Минздраве рассказали, когда Украина получит тест-системы для выявления нового коронавируса

ВОЗ помогла Украине закупить системы идентификации коронавирус из Китая.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что тест-системы для идентификации коронавируса 2019-nCoV из Китая должны поступить в Украину 5 февраля.

Об этом она рассказала в эфире «Завтрака с 1+1».

По словам министра, в Украине все подозрения на коронавирус сняты и случаев заболевания сейчас не фиксируется даже у тех людей, которые прибыли из Китая. Однако пока в Украине нет системы, которая может идентифицировать инфекцию.

«На самом деле в наших лабораторных центрах проводят несколько этапов. Сначала отсеивают обычный грипп, который сегодня распространен. Сначала у нас проводятся лабораторные исследования. И тогда, когда они не дают положительного результата, тогда уже мы имеем возможность отправлять их (результаты анализов - УНИАН) за границу», - сказала Скалецкая.

Она добавила, что ВОЗ помогла закупить Украине системы идентификации коронавируса из Китая, и они уже 5 февраля будут в Киеве.

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«Со среды (5 февраля - УНИАН) системы на этот китайский коронавирус непосредственно приедут в Украину. Мы уже с этой недели начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение 5 часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет. Но у нас на сегодняшний день есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматике могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус», - отметила руководитель Минздрава.

К тому же она утверждает, что даже если новый коронавирус и дойдет до Украины, то осложнения возникают лишь у каждого четвертого больного, у всех остальных - «течение обычного вируса».

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.