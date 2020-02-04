Комаровский объяснил, может ли врач на приеме заразить грудного ребенка

Далеко не все инфекции передаются через вторых лиц, отметил педиатр.

Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос, может ли детский врач, придя на прием к грудному ребенку по поводу легкого ОРЗ, заразить его чем-то еще.

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"Далеко не все инфекции передаются через вторых лиц. Но именно так могут передаваться скарлатина, дифтерия, менингококковый менингит... В то же время врачи очень редко становятся носителями - если у врача имеется слабость местного иммунитета, то такой врач не вылазит из болячек и особо по домам не ходит...", - написал педиатр на своей странице в Instagram.

Комаровский отметил, что за 20 лет работы в инфекционной больнице он не помнит ни одного случая, когда именно врач был источником менингита, дифтерии, скарлатины и т.п.

"Поверьте: если диагностируется менингит или дифтерия, то все контактировавшие медработники подлежат обязательному обследованию и скрыть обнаружение менингококка или дифтерийной палочки довольно трудно. Это во мне вовсе не коллегиальность говорит, а объективная констатация факта. Теоретически - повод для опасения есть, но практически я не знаю случая, когда бы возникали реальные проблемы", - добавил доктор.

Ранее на своей Instagram-странице доктор Евгений Комаровский рассказал, зачем нужны детские лекарственные формы.